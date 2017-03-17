Турция поддерживает решение нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана, сказал официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя в целом вопрос открытия турецко-армянской границы.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Милли Меджлисе АР в ходе своего последнего визита в Азербайджан вновь заявил о решительной позиции Анкары по вопросу открытия армяно-турецкой границы.

«Эрдоган заявил, что Турция закрыла границу с Арменией после оккупации Арменией азербайджанских земель и граница может быть открыта только после деоккупации», — напомнил он.

Официальный представитель МИД АР подчеркнул, что Турция поддерживает решение карабахского конфликта на основе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно-признанных границ Азербайджана, согласно нормам и принципам международного права, и соответствующим резолюциям СБ ООН.

Гаджиев подчеркнул, что эта справедливая позиция братской Турции высоко оценивается азербайджанским правительством и народом.

Необходимо также отметить, сказал он, что Армения выступает с территориальными претензиями к Турции, и данные претензии отражены в конституции этой страны, сказал Гаджиев.

По его словам, Армения необоснованно обвиняет Турцию в вымышленном «геноциде», который не имеет никакой исторической основы. Отказ Армении от оккупации азербайджанских территорий и от претензий в отношении соседних государств в итоге способствует установлению устойчивого мира в регионе, восстановлению транспортных коммуникаций и всестороннему региональному сотрудничеству.

От этого в первую очередь выиграет Армения и армянский народ, заключил официальный представитель МИД АР.