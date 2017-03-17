В Баку с 20 по 26 марта пройдет семидневный Фестиваль Новруза, организованный Национальным бюро пропаганды туризма (НБПА), сообщили Trend Life в пресс-службе НБПА.

Фестиваль пройдет с 20 по 26 марта в сквере имени Сабира, около крепостных стен Ичери шехер. В течение семи дней гостям будут представлены концертные программы с участием более 60 коллективов из регионов Азербайджана. В рамках фестиваля ремесленники представят работы народно-прикладного искусства, кулинары угостят гостей изысками национальной кухни, а атлеты, акробаты и фокусники удивят интересной развлекательной программой. Отдельное представление будет посвящено Карабахскому скакуну.

Национальное бюро пропаганды туризма приглашает жителей столицы и гостей Баку принять участие в праздновании Новруз байрама.