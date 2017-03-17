Служба государственной безопасности Азербайджана предотвратила распространение психотропных веществ MDMA (экстази) в особо крупном размере, доставленных в страну контрабандным путем, говорится в сообщении службы, распространенном в пятницу.

Согласно сообщению, в результате проведенных мероприятий были задержаны Мамедов Алекпер Закир оглу и Мустафаев Шамистан Али оглу, подозреваемые в ввозе в страну контрабандным путем таблеток MDMA (экстази) в особо крупном размере и организации их регулярного распространения в местах скопления молодежи.

В ходе проведенного расследования и обыска у подозреваемых были обнаружены и изъяты в особо крупном размере таблетки экстази и сильнодействующее вещество «прегабалин».