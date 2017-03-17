Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

Как сообщает АПА, в поздравлении говорится:

«Дорогие соотечественники! От всего сердца поздравляю вас с праздником Новруз, желаю каждому здоровья и хорошего настроения».

Президент в поздравлении подчеркнул, что Праздник весны отмечается во всех уголках нашей страны как истинно общенародный праздник: «Я посылаю свои поздравления Азербайджанскому солдату, стойко стоящему на защите наших земель. Еще раз поминая с почтением вечную память героических сынов, отдавших жизни, защищая территориальную целостность Родины, желаю их душам упокоения, а их близким терпения.

То, что проживающие за рубежом наши соотечественники вместе с нами отмечают Новруз байрам, символизирует солидарность азербайджанцев мира и делает крепче их привязанность к нашей Родине. Желаю, чтобы своим приходом этот праздник принес в каждый дом, каждый очаг изобилие, и подарил каждому радость. Поздравляю наш народ с праздником Новруз байрам!».