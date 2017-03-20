Британского коллекционера Филипа Каллена (Phillip Cullen) признали виновным в совершении шести преступлений в отношении бабочек редкого вида голубянка арион. Об этом сообщает BBC News.

Бритольский суд постановил, что Каллен ловил насекомых в Сомерсете и Глостершире, убивал их и размещал в лотках. Следствие опиралось на показания свидетелей. Они заявили, что видели, как мужчина гонялся с сачком за насекомыми в июне и июле 2015 года. Сам 57-летний мужчина заявляет, что купил коллекционные экземпляры за границей.

Как отмечается, это первый случай подобного судебного преследования. Какое наказание понесет Каллен, не уточняется.

На территории Великобритании водятся бабочки 59 видов, 25 из них находятся под охраной государства. Шесть, в том числе голубянка арион, особо защищаются: их нельзя уничтожать, включать в коллекции и продавать.