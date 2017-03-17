Девятый арбитражный апелляционный суд отправил на новое рассмотрение заявление АО «БМ-Банк» (ранее назывался Банк Москвы, входит в группу ВТБ) о введении процедуры наблюдения в отношении ООО «Бизнес-клуб «Тропикано», которое контролируется экс-владельцем Черкизовского рынка, бизнесменом Тельманом Исмаиловым, говорится в определении суда.

Согласно информации издания «РАПСИ», апелляция отменила определение Арбитражного суда Москвы от 1 декабря 2016 года, когда банку было отказано в удовлетворении заявления о введении процедуры наблюдения в «Тропикано».

Столичный арбитражный суд назначил на 4 апреля рассмотрение обоснованности заявления АО «БМ-Банк» признании банкротом ООО «Прага-АСТ» (структура Исмаилова). Кроме того, в декабре 2016 года БМ-Банк подал в арбитражный суд два заявления о взыскании с ООО «Прага-АСТ» и ООО «Бизнес-клуб «Тропикано» более 635 миллионов рублей.

Совет директоров Банка Москвы на заседании 17 декабря 2015 года принял решение о приобретении долей в уставном капитале трех компаний Исмаилова — «Бизнес-клубе «Тропикано», «Прага-АСТ» и «Руслайн 2000». Размер долей и цена приобретения не раскрываются.

Предприниматель Исмаилов, контролирующий группу компаний АСТ и входящий в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.