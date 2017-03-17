Полицейские Петербурга спустя неделю нашли злоумышленников, выманивших приезжего из гостиницы в Невском районе, избивших и обстрелявших его. И это не единственное преступление, в котором задержанных подозревают.

Как стало известно «Фонтанке», по подозрению в нападении на гражданина Азербайджана 16 марта были задержаны его земляк 27 лет, москвич 26 лет и 29-летний бездомный. По версии следствия, ночью 9 марта ссора задержанных и потерпевшего переросла в драку с применением оружия у отеля в доме №5 по 2-му Рабфаковскому переулку. После этого 40-летний мужчина оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, сломанным носом и огнестрельными ранениями ног и рук. Полиция считает, что стрелял именно соотечественник потерпевшего.

Кроме того, по версии следствия, 7 февраля троица оставила без почти 60 тысяч рублей выручки магазин «Естный» на Кантемировской улице, 33.

Возбужденные дела по второй части статьи 158 (кража) и второй части статьи 213 (хулиганство с применением оружия) УК РФ объединили в одно производство. Проводится проверка.