Неполиткорректный анекдот волгоградского чиновника на тему взаимоотношений двух закавказских республик вызвал негативную реакцию как в самой России, так и в Армении и Азербайджане. Об этом пишет издание reporter34.ru.

Безобидная дискуссия в волгоградском сегменте социальной сети Фейсбук между активистом ОНФ Арменом Оганесяном и директором госучреждения при комитете информационной политики администрации Волгоградской области Дмитрием Вереницыным, чуть не привела к международному скандалу. Как стало известно корреспонденту «Волгоградского репортера», интернет-спор о качестве волгоградских дорог неожиданно вылился со стороны чиновника Дмитрия Вереницына в анекдот на тему взаимоотношений Армении и Азербайджана:

Блогеры и журналисты сразу же обратили внимание на неполиткорректность анекдота, который написал господин Вереницын в споре с общественником Оганесяном, поскольку речь там шла не просто о национальном юморе, а о войне и человеческих жизнях. И все это в условиях и так непростых отношений между двумя государствами. Отметим, что скандал произошел 15 марта, в тот самый день, когда Владимир Путин и Серж Саргсян на высшем уровне обсуждали варианты решения проблемы Нагорного Карабаха.

Пользователи социальных сетей в своих комментариях отмечали, что подобные анекдоты от человека, работающего в госструктурах, вызывают дополнительные вопросы о его компетентности.

Впрочем, сам виновник скандала — Дмитрий Вереницын, почти сразу же принес извинения: «Выбор шутки был неудачен. Мне показалось, что она не направлена на разжигание никакой ненависти, а подчеркивала иные вещи в контексте позиций знакомых мне людей в разное время. Она вызвала бурную дискуссию и неоднозначные трактовки. Никого не хотел обидеть. Шутка не моя. Удаляю».