В субботу, 18 марта, в Волгограде откроется передвижная выставка фоторабот Всероссийского конкурса «Дети России», сообщили ИА «Новый День».

Гостям выставки будут представлены работы 30 различных народов России: русских из разных регионов России, ненцев, бурятов, эрзя и мокша, алтайцев, татар, казахов, башкир, нанайцев, ханты, чувашей, азербайджанцев, удмуртов, марийцев, чукчей, украинцев, черкесов, кабардинцев, балкарцев, белорусов, эвенков, долган, крымских татар, цыган, ульчи, нивхов, киргизов, манси, коми, хакасов, в рамках Всероссийского конкурса «Дети России».

Данный проект Гильдии межэтнической журналистики является ежегодным и направлен на гармонизацию межнациональных отношений, объединения разных народов. Участие в конкурсе приняли люди разных профессий: фотографы, журналисты, модельеры, члены общественных национальных организаций и многие другие неравнодушные люди к традициям своего народа.