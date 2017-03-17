Наставник сборной Германии по футболу Йоахим Лев поделился мнением касательно предстоящего матча отборочного этапа ЧМ-2018 против команды Азербайджана в Баку (26 марта), передает azerisport.com.

«Наша цель такова, что мы хотим завоевать путевку на чемпионат мира как можно раньше. До сих пор мы шли верным путем, и не хотим останавливаться. Задача в Баку далека не проста. Дома Азербайджан уже обыграл Норвегию, и это служит нам предупреждением. Но у меня есть большая вера в своих подопечных. Мы знаем, что у нас есть все необходимое для успеха», — заявил Лев.