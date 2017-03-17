

Свыше десятка фур с азербайджанскими яблоками почти месяц не могут попасть в Россию, застряв в открытом поле на границе с Дагестаном. Магарамкентский таможенный пост не даёт добро на выпуск в Россию яблок из Азербайджана, принадлежащих компании ООО «СоюзАгроКонтракт», рассказали в Ассоциации производителей, импортёров и экспортёров фруктов и овощей (АПИЭФО).

За последние 3,5 недели на Магарамкентском таможенном посту в селе Яраг-Казмаляр скопилось около полутора десятков фур. Транспортировкой азербайджанских яблок занимались две российские компании, одна из них – ООО «Компания ФРЕШ», которая вместе с отправителем – компанией ООО «СоюзАгроКонтракт» – и обратилась за помощью к ассоциации, пишет портал ПРОВЭД.

– На этом таможенном посту творится какой-то беспредел, – рассказывает руководитель проекта АПИЭФО Вадим Анискин. – Шесть машин там стоят с 19 февраля, позже к ним «присоединились» ещё 12 машин. Три машины, которые принадлежали другой транспортной компании, пропустили. Потом пропустили ещё две. Около полутора десятков машин до сих пор там остаются.

По словам Вадима Анискина, грузоотправителю причину задержки яблок таможенники никак не объяснили. Однако намекнули водителям, что сомневаются в происхождении груза.

– На словах было заявлено: «Слишком много в последнее время яблок из Азербайджана поступает». Хотя все сопроводительные документы были оформлены безукоризненно: сертификаты о происхождении и прочее, – рассказывает представитель ассоциации. – Грузоотправителю никаких документов местная таможня не предоставила. Только вручила акт о том, что 150 килограммов яблок различных сортов из разных машин изъяты для проведения экспертизы. Какой экспертизы, никто не знает. В Россельхознадзоре нам сообщили, что таможня может взять товар для экспертизы, если у неё есть подозрения, что это контрабанда, но сама экспертиза должна быть сделана достаточно быстро. Уже несколько недель прошло, а результатов анализа мы до сих пор не знаем.

– Водители уже на грани нервного срыва. Хоть это и южный Дагестан, но там всё равно достаточно холодно. Представьте себе, люди в чистом поле – без денег, в антисанитарных условиях. Вообще этот пост пользуется дурной славой. В интернете много сообщений о случаях вымогательства на нём и криминогенной обстановке, – рассказывает руководитель проектов ассоциации.

– Вроде бы взятки не просили. Но, может быть, одним этим действием (невыпуск грузов – прим. ред.) намекали на то, что нужно дать, – добавляет собеседник издания.

Из-за простоя грузоотправитель, транспортные компании и грузополучатель несут огромные финансовые и репутационные потери. Перевозчикам приходится расходовать дизельное топливо, чтобы поддерживать требуемые климатические условия внутри полуприцепов, при этом взять топливо на таможенном посту негде. Яблоки постепенно теряют товарный вид. Грузополучателю грозят штрафы, выставленные российскими федеральными розничными сетями за нарушение сроков поставки яблок из Азербайджана. И так далее.

Задержанные яблоки были выращены в Гусарском районе Азербайджана, говорит Вадим Анискин. Приграничный район азербайджанцы выбрали не случайно.

– Компания купила хорошие земли недалеко от этого таможенного поста, буквально в 20 километрах, и выращивает там яблоки, хурму, персики и другие фрукты. Они построили современные хранилища, закупили технику, хорошие саженцы во Франции, Испании и были нацелены на поставки яблок именно в Россию, поскольку у нас сейчас есть дефицит из-за контрсанкций. Каждый год они расширяются – покупают по 50 гектаров земли. Сейчас у них примерно около 550 гектаров земли, где выращиваются в основном яблоки. И до недавних пор проблем с экспортом в Россию не было, – рассказывает руководитель проекта АПИЭФО.

Ассоциация направила письма на Магарамкентский таможенный пост, в Дагестанскую таможню, Северо-Кавказское таможенное управление и центральный аппарат ФТС России – Главное управление организации таможенного оформления и таможенного контроля и Аналитическое управление с просьбой разъяснить ситуацию. Но все обращения остались без ответа.

– Никакого интереса со стороны центрального аппарата не было. Но дело получило большую огласку: грузоотправитель пожаловался послу Азербайджанской Республики в РФ, который близко к сердцу воспринял этот вопрос. Но ФТС России по-прежнему на это никак не реагирует, – говорит Вадим Анискин.

– Этот инцидент уже нанёс вред хорошим, добрососедским, взаимовыгодным внешнеэкономическим отношениям Азербайджана и России. Все недоумевают и не верят, что такое может быть. Бывает, один день, два дня задержка, а здесь – неделями стоят, – отмечает представитель АПИЭФО.

– Но надеемся, что что-то изменится. Если новый руководитель ФТС России хочет как-то себя проявить, он должен этим вопросом заняться – и должны полететь головы: и непосредственно на Магарамкентском таможенном посту, и на Дагестанской таможне, и в Северо-Кавказском таможенном управлении, – добавляет он.