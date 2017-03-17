

Филиал «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця» исключил компанию SOCAR Ukraine из тендеров на поставку природного газа.

Об этом говорится в тендерной документации. Причиной такого решения тендерного комитета стало отсутствие у трейдера документально подтвержденного опыта выполнения аналогичного договора. Отмечается, что речь идет о тендерах на поставку 36,6 млн. кубометров природного газа. Кроме SOCAR «Укрзализныця» по разным причинам дисквалифицировала «Эско-Пивнич», «Евроэнерготрейд», «Группу УМВБ» и «Газовую компанию Энергоком».

Представительство SOCAR было открыто в Украине в 2008 году.