Для Азербайджана Гейдар Алиев – это лидер, спасший наш народ от многих трагических событий, которые могли произойти.

Как передает Тренд, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в четверг на приеме, организованном в Центре Гейдара Алиева в честь участников V Глобального Бакинского форума.

«Сначала хочу выразить признательность госпоже Президенту за эту ценную память — фотографии моего отца с мировыми лидерами. Большая их часть сегодня здесь. Они не сильно изменились с 1997 года. Большое спасибо за этот подарок. Госпожа Президент, Вы отметили Вашу встречу с Гейдаром Алиевым. Я знаю об этом, потому что после этой встречи он рассказал мне о своих впечатлениях, и о Вас. Его очень впечатлил Ваш взгляд, то, что Вы сделали для своей страны. Думаю, что связи, находящиеся сегодня между нашими странами на очень высоком уровне, возникли посредством этой личной связи», — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что для Азербайджана Гейдар Алиев – это лидер, спасший наш народ от многих трагических событий, которые могли произойти. «Он был лидером Азербайджана в советский период. Затем он, являясь первым азербайджанцем, работавшим в центральном правительстве Советского Союза, дошел до считавшегося очень важным поста первого заместителя председателя Совета министров Советского Союза. Затем вышел на пенсию, и в январе 1990 года, когда в Баку были введены войска советской армии, был уже пенсионером. Гейдар Алиев был одним из первых, кто поднял свой голос и осудил советское руководство, советскую армию за столь жестокую агрессию против гражданского азербайджанского населения. Черный Январь — трагическое событие в нашей истории. На следующее утро после этого трагического события мы вместе с ним пришли в постоянное представительство Азербайджана в Москве, посольства тогда не было. Там мы увидели множество людей, азербайджанцев, которые пришли выразить свою скорбь, разделить печаль и трагический момент в связи с жестоким убийством советской армией более сотни человек, в том числе женщин, детей, ранение сотен человек и пропажу без вести множества людей. Тогда Гейдар Алиев уже более двух лет как был на пенсии. Когда мы приблизились к толпе, люди стали расступаться, чтобы открыть проход к зданию для него и нас, сопровождавших его. Это был очень эмоциональный момент. Это было символом единства азербайджанцев — эта трагедия сплотила их. Это было знаком уважения людей, которых он никогда раньше не видел, и которые, в свою очередь, никогда не видели его. Они проявили к нему уважение, у него не было никакой должности, напротив, было начало 1990-х годов, Советский Союз все еще был очень силен, и Коммунистическая партия везде обладала возможностями влияния. Он был на пенсии. Если вы выходили на пенсию со столь высокой должности, то вас не только отдаляли от общественной деятельности, но также изолировали как морально, так и физически. Мы вошли в здание, и он организовал пресс-конференцию. Существуют и неоднократно демонстрировались видеокадры той пресс-конференции. Он осудил советское руководство, тех, кто совершил это террористическое событие. После этого он заявил о том, что выходит из Коммунистической партии — партии, в рядах которой был с молодых лет. Это было его отношением к людям, было очень смелым его поступком, и он еще раз продемонстрировал, что независимо от того, на должности он или нет, он – лидер азербайджанского народа», — сказал глава государства.

«Потом мы, конечно, столкнулись с трудностями. Все члены нашей семьи, в том числе и я, потеряли работу. Это была наша судьба. Для него было очень опасно оставаться в Москве, потому что были планы об его аресте. Он вернулся в Баку. Коммунистическое руководство Азербайджана тогда стало чинить ему препятствия. Поэтому он вернулся туда, где родился — в Нахчыван. Там он чувствовал себя в безопасности, потому что люди сразу его приняли и выбрали лидером Нахчыванской Автономной Республики. Считаю, что это было своего рода прецедентом в советское время, люди продемонстрировали, что свободны. Они показали, что центральное советское правительство больше не может контролировать их волю. Коммунистическое руководство Азербайджана попросту ничего не могло сделать. Они были бессильны перед волей людей. В действительности, это было началом нашего пути, ведущего к независимости. Он был избран председателем парламента Нахчыванской Автономной Республики. В то же время были проведены выборы в парламент Азербайджана, он был избран членом азербайджанского парламента. Это был очень сложный период. Экономическая ситуация была очень плохой. Он принял три очень важных решения, открывших путь к независимости», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что Нахчыванская Автономная Республика тогда называлась Нахчыванской Советской Социалистической Автономной Республикой. Решением парламента слова «Советская Социалистическая» были удалены из названия автономной республики. «Второе решение, если помните, было связано с проведением референдума о сохранении Советского Союза. К сожалению, правительство в Баку организовало этот референдум, и результаты были очень странными. Несмотря на желание людей быть свободными, якобы большинство проголосовало за сохранение Советского Союза. Таким образом, Гейдар Алиев не позволил, чтобы этот референдум был проведен в Нахчыване. Третьим решением было объявление им на сессии парламента Нахчыванской Автономной Республики Государственным флагом Нахчывана флага Азербайджанской Демократической Республики, созданной в 1918 году. В то же время он принял заявление с просьбой к членам азербайджанского парламента принять такое же решение. К сожалению, они не приняли такого решения, и флаг Советского Азербайджана был заменен флагом независимого Азербайджана только после распада Советского Союза. Это были шаги, которые мог предпринять лишь лидер, посвятивший всю свою жизнь только своему народу. Мы гордимся этим. Мы гордимся своей историей. Я горжусь своим отцом. Думаю, что, если бы он сейчас был жив, то тоже гордился бы этой страной», — сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Азербайджан – это страна с сильной позицией, обеспечивающая себя, в истинном смысле этого слова уверенная в себе, имеющая много друзей, открытая миру, смотрящая с оптимизмом в будущее и показавшая себя на карте мира.

«Выражаю госпоже Президенту, господину Серагельдину и всем нашим друзьям большую признательность за то, что они сегодня вместе с нами. Как я отметил сегодня утром, Международный центр Низами Гянджеви уже превратился в один из очень авторитетных международных институтов. Низами — известная в мире личность, однако, сейчас деятельность Центра еще больше популяризирует его в мире. Чем больше будет Центр, чем больше у него будет возможностей, и тем больше люди, не знающие Низами Гянджеви, будут стремиться больше узнать о том, что это была за личность, чье имя носит такой большой международный Центр. Конечно, для каждого азербайджанца Низами – символ национального достоинства, национальной гордости. Он родился в древнем азербайджанском городе Гянджа, и там же умер. Его усыпальница — символ таланта, человечности азербайджанского народа.

Еще раз выражаю вам признательность за деятельность на Форуме. Без ваших повседневных личных обязательств и деятельности Форум не мог бы превратиться в столь авторитетное международное событие. Конечно, мы надеемся, что в следующем году у нас будет еще больше гостей из еще большего числа стран, и мы продолжим наше партнерство. Большое спасибо, и желаю вам хорошо провести время в Баку», — сказал Президент Ильхам Алиев.