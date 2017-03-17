В Фергане 17 марта на 87-м году жизни скончался бывший первый секретарь Центрального комитета коммунистической партии Узбекской ССР Инамжон Усманходжаев. Как сообщает узбекская служба «Радио Свобода», его похоронили на кладбище в селе Пандигон Риштанского района Ферганской области Узбекистана.

Инамжон Усманходжаев родился 21 мая 1930 года в Фергане. С 1962 года находился на партийной работе, с 3 ноября 1983 года по 12 января 1988 года занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана.

Во время «перестройки» в Советском Союзе Усманходжаев был обвинен в коррупции. 12 января 1988 года его освободили от обязанностей первого секретаря ЦК КП Узбекистана «в связи с уходом на пенсию». 28 ноября 1988 года он был выведен из состава ЦК КПСС «как скомпрометировавший себя». 27 декабря 1989 года Усманходжаева осудили по «Хлопковому делу» и приговорили к 12 годам лишения свободы, но уже в 1990 году он был освобожден. Полностью реабилитирован в декабре 2016 года.

По данным «Википедии», именно Усманходжаев способствовал карьере Ислама Каримова — будущего первого президента Узбекистана.