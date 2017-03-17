От имени всего Банка поздравляем Вас с наступающим праздником Новруз! В этот светлый праздник желаем, чтобы с приходом весны сбылись все ваши мечты!

С 20 по 24 марта включительно Центр Клиентского Обслуживания NIKOIL | Bank – а по адресу улица Пушкина 30 будет обслуживать своих клиентов с 10:00 до 20:00, а филиалы в городах Гянджа (улица Низами 62) и Габала (улица Г. Алиева 45) с 10:00 до 17:00. В эти дни будут приниматься оплаты по всем видам кредитов, а также проводиться операции по купле и продаже иностранных валют.

NIKOIL | Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых — расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil.