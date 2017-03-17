Саммит президентов Азербайджана, Грузии и Турции Ильхама Алиева, Георгия Маргвелашвили и Раджепа Эрдогана состоится в Баку.

«Саммит должен пройти в Баку. Первый саммит в трехстороннем формате был в Тбилиси. Мы очень активно там сотрудничали с Ильхамом Гейдаровичем , президентом Турции Абдуллой Гюлем (экс-президент Турции – ред.)»,- сказал Г.Маргвелашвили.

Президент Грузии отметил, что Тбилиси, Баку и Анкара активно работают, в том числе в рамках реализации глобальных международных транспортных и энергетических проектов. «Думаю, к саммиту будет завершено строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и выполнена значительная часть работ в проектах строительства TAP (Транс-Адриатический газопровод) и TANAP (Транс-Анатолийский газопровод). Наши турецкие партнеры тоже активно в этом участвуют», — подчеркнул Г.Маргвелашвили в интервью Интерфаксу.

Грузинский президент добавил, что Баку и Тбилиси имеют общее видение на глобальное и региональное развитие. «Геополитическое видение нашего региона и тот формат, который создали Грузия и Азербайджан, реально определяют будущее того, как будет развиваться регион между Каспийским и Черным морем. Это и совместные энергетические и транспортные проекты, которые затрагивают не только Грузию и Азербайджан, но реально соединяют глобальные рынки Азии и Европы»,- сказал президент.