Во Дворце Гейдара Алиева в Баку 24 марта в 13:00 состоится посвященный празднику Новруз «Праздничный концерт» для детей, сообщили Trend в пресс-службе Дворца.

Новруз является одним из самых древних, любимых и веселых праздников в Азербайджане, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа.

На концерте выступит танцевальный коллектив Asiman, песенно-танцевальный ансамбль Dəcəl qızlar, финалисты детского музыкального фестиваля эстрадной песни «Зима», популярный азербайджанский певец, победитель конкурса «Евровидение 2011» Эльдар Гасымов. И конечно, в праздничном представлении примут участие любимые персонажи Новруза — Кеса и Кечал. «Праздничный концерт» – это яркое, интересное, красочное музыкальное представление.

Отметим, что традиционно со стороны руководства Дворца Гейдара Алиева праздничное мероприятие бесплатно смогут посетить дети из семей шехидов и ветеранов Карабахской войны, дети, лишенные родительской опеки, нуждающиеся в особой заботе, а также дети с ограниченными физическими возможностями.