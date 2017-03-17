Прокуратурой Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) по факту самоубийства редактора агентства «Teleqraf.com» Абдуллаева Мовлуда Исмаил оглы (1989 г.р), который 15 марта ночью, спрыгнул с 17 этажа здания в Бинагадинском районе, где находится агентство.

Как сообщили в прокуратуре города Баку, сотрудниками прокуратуры и полиции при участии судмедэкспертов проведен осмотр места происшествия и тела, собраны вещественные доказательства, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти, а также допрошены многочисленные свидетели и проведены другие необходимые действия.

По первоначальным предположениям, причиной самоубийства М.Абдуллаева стало ухудшение его отношений с супругой.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по делу.

М.Абдуллаев был известен под псевдонимом Мовлуд Мовлуд.