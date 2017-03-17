Посол Греции в Азербайджане Димитриос Цунгас в пятницу, 17 марта, был вызван в МИД Азербайджана. Об этом Минвалу сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Ему было выражено недоумение и беспокойство азербайджанской стороны в связи с тем, что некий Карен Мирзоян, выдающий себя за представителя самопровозглашенного сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, 13-15 марта посетил Грецию.Это противоречит духу и букве подписанного между МИД двух стран в 2014 году Меморандума о сотрудничестве, в котором выражается верность принципам, суверенитета, независимости, территориальной целостности и неприкосновенности границ», — сказал он.