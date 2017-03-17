«Учитывая поэтапную реализацию «Стратегической дорожной карты», подготовленной по инициативе президента Азербайджана, а также работы по благоустройству и социально-экономическому развитию регионов, мы можем сказать, что в прошлом году правительство работало в напряженной обстановке. Считаю, эта деятельность будет продолжена и в будущем. Иногда решение определенных вопросов связывают с разными странами. Если взять страны, у которых есть нефть, или ее нет, то и там можно заметить рост цен и разницу в курсах валют. Подобное наблюдается в Китае, России, Турции».

Как сообщает АПА, об этом во время обсуждения деятельности Кабинета министров в 2016 году сказал заместитель исполнительного секретаря партии «Ени Азербайджан», депутат Сиявуш Новрузов.

С.Новрузов наряду с этим, выразил протест в связи с искусственным завышением цен в стране: «Следует пресечь искусственный рост цен».

Он предложил запретить выдачу коммерческими банками кредитов на развитие местного предпринимательства под высокие проценты: «Если этого не будет, тогда взявший кредит предприниматель не сможет заниматься каким-либо бизнесом. Если банки берут у одних граждан доллары на депозит под 3 процента, то дают их другим гражданам в кредит под 24 процента. В этом случае, они получают прибыль от одного гражданина в 21 процент. Гражданин, берущий кредит под этот процент, не берет его для того, чтобы вернуть.

Известно, что он не сможет вернуть этот кредит, это невозможно. С этой точки зрения Центральный банк должен строго следить за этим вопросом и подсчитать, на каком основании гражданам выдаются кредиты под такие высокие проценты. Банки, пользуясь положением, в которое попали граждане, грабят их, делают их зависимыми перед правоохранительными органами. Эти вопросы должны быть проанализированы, следует учесть мировую практику.

Нельзя накручивать проценты безосновательно. В первую очередь, как отметил президент, мы должны защитить наших граждан, их права.