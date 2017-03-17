В Букингемском дворце разработали план действий на случай смерти королевы Елизаветы II. По информации The Guardian, основной причиной смерти главы британской короны может стать скоротечное заболевание.

В последние часы рядом с Елизаветой II будут находиться ее родственники и врачи. Когда «королева навсегда закроет глаза», ее сын принц Чарльз, которому сейчас 68 лет, формально вступит на престол, а его братья и сестры поцелуют ему руку, передает Росбалт.

Согласно документу, после того как о смерти королевы станет известно ее личному секретарю Кристоферу Гейдту, тот оповестит премьер-министра Британии.

Сообщат об уходе Елизаветы II и главам правительств 15 стран, где королева Великобритании является формальным главой государства, и представителям 36 членов Британского Содружества. Чтобы избежать утечки, для этого будет использована кодовая фраза «Лондонский мост рухнул».

Отмечается, что у большинства СМИ уже есть тексты новостей, подборки фотографий и фильмы, посвященные кончине королевы. Так, The Times подготовила статьи, которых хватит на 11 дней работы после кончины Елизаветы. Би-би-си же активирует систему оповещения в чрезвычайных ситуациях, которая была создана еще во времена холодной войны.

Похоронам будут предшествовать многочисленные приемы, военный парад и траурные шествия. Похоронят королеву в усыпальнице Виндзорского замка.