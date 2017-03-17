«Во избежание случаев отравления угарным газом владельцы квартир должны быть внимательны»

Как сообщает АПА, об этом в ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса заявил заместитель председателя ММ Валех Алескеров.

Выразив отношение к тому, что депутат Эльмира Ахундова подняла перед правительством вопрос в связи с происходящими в последние дни трагическими случаями в результате отравления угарным газом, вице-спикер указал в качестве причины этих происшествий безответственность владельцев квартир.

Заместитель председателя Милли Меджлиса сказал, что владельцы квартир должны быть внимательными, они при желании могут установить в своих домах детекторы угарного газа: «В свое время в домах, в которых использовали дровяные печи, были дымоходы для отвода токсичного газа. Сегодня случаи отравления угарным газом происходят в связи с тем, что в жилых домах нет дымоходов».