Последним днем в жизни 16-летней девушки стало 16 марта. В Низаминском районе на улице Рустамова был совершен суицид. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Главном управлении полиции города Баку.

В 23:15 с восьмого этажа жилого дома бросилась А. А., 2001 года рождения. В ходе предварительного расследования установлено, что девушка была уроженкой Хачмазского района и проживала у родственников в поселке Мухамедли Абшеронского района.

В четверг днем девушка вышла в домашней одежде, прихватив с собой только планшет и кошелек. Любопытно, что кошелек с планшетом оперативники обнаружили вдали от места происшествия. Все личные записи в планшете были удалены. Районная прокуратура занялась расследованием причин самоубийства.

Однако, стали известны некоторые детали из жизни девушки, которые указывают на то, что причину суицида надо искать в семье.

Оказалось, что мать покончившего с собой подростка состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По словам родных, полгода назад женщина сильно избила свою дочь. Вот уже полгода как мать ушла из дома, бросив детей и мужа. Вскоре из дома ушла А.А., она переселилась к родственникам в Абшеронский район. В школу девушка не ходила.

«Мы позвонили матери и сообщили ей о смерти дочери. Попросили приехать. Однако, ответ женщины нас просто поразил. Она сказала, что ее приезд не оживит дочь и бросила трубку», — сказали в отделении судебно-медицинской экспертизы.