Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что все варианты, включая военное решение, остаются актуальными для США в решении ядерной проблемы КНДР, сообщает в телеканал YTN.

При этом госсекретарь отметил, что так называемое «стратегическое терпение в отношении КНДР исчерпано», передает Интерфакс.

Он также призвал КНР воздержаться от ответных мер на размещение на южнокорейской территории американской системы ПРО THAAD, заявив, что эта мера носит исключительно оборонительный характер.

В свою очередь агентство «Рёнхап» сообщает, что госсекретарь США, прилетев в Южную Корею, сразу направился в демилитаризованную зону, где пообщался с южнокорейскими военными. Сообщается, что за ним наблюдали северокорейские пограничники.