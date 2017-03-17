

Совет финансовой стабильности Азербайджана подготовил план мероприятий для решения проблем в финансово-банковском секторе страны, и соответствующие государственные органы уже приступили к его реализации.

Как передает Тренд, об этом в пятницу сказал премьер-министр Артур Расизаде в ходе выступления в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана.

«Трудности в финансово-банковском секторе Азербайджана в 2016 году дают основание охарактеризовать его как сложный год, — сказал премьер. -Неудовлетворительная работа ряда банков, преступная деятельность прежнего руководства системно значимого банка — Международного банка Азербайджана, еще более усугубили ситуацию».

С учетом сложившейся ситуации, по его словам, с целью усовершенствования госуправления в финансовом секторе и обеспечения макроэкономической стабильности была создана Палата надзора над финансовыми рынками. «Изучив существующие проблемы, Совет финансовой стабильности уже подготовил план мероприятий и соответствующие государственные органы уже приступили к его реализации», — сказал Расизаде.

Премьер также затронул ситуацию на мировом нефтяном рынке. «В результате резкого снижения мировых цен на углеводороды доходы Азербайджана, полученные от их экспорта, значительно сократились», — сказал премьер.