«Хочу особо подчеркнуть внимание и заботу, оказываемую президентом Азербайджанской Республики, верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым Вооруженным силам. Сегодня обеспечение наших Вооруженных сил современным оружием местного и иностранного производства гарантирует наряду с достижением тактических целей, выполнение стратегических задач».

Об этом заявил премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде на сегодняшнем пленарном заседании в Милли Меджлисе.

Он отметил, что произошедшие в апреле прошлого года столкновения были вписаны в военную историю страны как победная страница: «Решительный ответ на очередную провокацию армянских агрессоров продемонстрировал высокий боевой дух нашей армии. Военные операции показали, что помимо переговоров, есть еще и военный путь освобождения земель. Кроме того, это продемонстрировало боевой дух азербайджанских солдат» (цитата по АПА).