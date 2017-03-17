«С прошлого года в мировой экономике продолжается неопределенность. В результате целенаправленной политики президента Азербайджана Ильхама Алиева удалось ослабить влияние на страну негативных процессов, протекающих в мировой экономике».

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов на пленарном заседании во время представления отчета Кабинета министров о деятельности за 2016 год. Он сообщил, что, несмотря на то, что в прошлом году общего роста ВВП не было, в некоторых сферах ВВП вырос: «Доля ненефтяного сектора в производстве ВВП составила 63,4 процента. В отчете «doing business» Всемирного Банка и Международной Финансовой Корпорации по благоприятной деловой обстановке Азербайджан занял 65 место среди 190 стран. По 4 показателям Азербайджан находится в первых строчках. В прошлом году в проведение социально-инфраструктурных проектов было вложено 15 миллиардов манатов».