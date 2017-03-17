18 марта в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Местами будет туман, вечером – изморось. Подует южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6°, днем 8-13° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление понизится с 762 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 60-65%.

Завтра в районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром кое-где будет туман. Днем с западных районов начнутся дожди, в горных районах пойдет снег. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.