Экспертный центр «Евразийское развитие» подготовил рейтинг инвестиционной привлекательности восьми республик Центральной Азии и Южного Кавказа.

Как передает «Коммерсантъ», лидирует в рейтинге Казахстан, а замыкает его Туркмения.

В докладе, подготовленном экспертным центром «Евразийское развитие», рассматриваются восемь государств Центральной Азии и Южного Кавказа. Это Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Грузия, Киргизия, Армения, Таджикистан и Туркмения. Именно в такой последовательности расположены они в рейтинге.

По оценкам авторов исследования, ситуация в рассматриваемых государствах сложилась противоречивая. Казахстан хоть и занял в рейтинге уверенное первое место, в то же время стоит перед серьезными рисками. С одной стороны, страна имеет мощный экономический потенциал, емкий рынок (17 млн человек плюс рынки стран ЕАЭС), богатые запасы природных ресурсов, ориентированную на привлечение инвесторов законодательную базу.

Второе место Азербайджана обусловлено в целом тем же набором плюсов, что и в случае с Казахстаном. Это емкий рынок (9,5 млн человек), значительный ресурсный потенциал, осуществление мер по диверсификации экономики и повышению ее инвестиционной привлекательности. Кроме того, страна имеет выгодное транзитное расположение.

Третье место Узбекистана исследователи связывают прежде всего с емким внутренним рынком (более 30 млн человек), собственной ресурсной базой и политической стабильностью. Напоминают они и о масштабных проектах нового президента Шавката Мирзиёева по системному реформированию экономики республики.

Ставя Грузию на четвертую позицию, авторы рейтинга поясняют свое решение выгодным транзитным расположением страны и тем, что она располагает относительно диверсифицированной экономикой, достаточно квалифицированной рабочей силой, а ее экономические и миграционные связи с Евросоюзом продолжают укрепляться.

Киргизия оказалась на пятом месте по причинам относительно либерального законодательства, дешевой рабочей силы, благоприятных условий для развития сельского хозяйства, легкой промышленности и туризма, активного участия в работе ЕАЭС.

Расположившаяся вслед за Киргизией Армения обладает относительно диверсифицированной экономикой, достаточно квалифицированной рабочей силой, сравнительно благоприятным инвестиционным климатом.

У занявшего седьмое место Таджикистана очень небольшой набор преимуществ — недорогая рабочая сила, наличие ряда полезных ископаемых и благоприятных погодных условий для развития сельского хозяйства.

Замыкающая рейтинг Туркмения отличается своей жесткой политической моделью, которая предполагает серьезный контроль над любой экономической активностью в стране.