Сегодня проводятся поминки 40 дней Национального героя Чингиза Гурбанова.

Как сообщает АПА, на поминках принял участие министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов.

Сегодня также состоялась презентация книги «Çingiz dastanı», повествующей о жизненном пути Чингиза Гурбанова.

Отметим, военнослужащий ВС Азербайджана Гурбанов Чингиз Салман оглу погиб во время преследования врага в ходе боевых действий по отражению очередной диверсии разведгруппы ВС Армении, предпринявшей попытку нарушить государственную границу Азербайджана 29 декабря 2016 года.

5 февраля 2017 года в результате регулярных мер, проводимых соответствующими государственными структурами согласно поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженного Силами Ильхама Алиева с международными организациями у противоположной стороны было получено тело азербайджанского солдата Гурбанова Чингиза Салман оглу.

7 февраля Чингизу Салман оглу Гурбанову посмертно присвоено звание «Национального героя Азербайджана» за проявленный героизм при исполнении боевых заданий и особые заслуги при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики.