В Азербайджане при поддержке министерства экономики и Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) создана Ассоциация упаковочной промышленности.

Как передает Тренд, ассоциация будет координировать деятельность предпринимателей, занимающихся производством и экспортом продукции, развитием производства упаковочной продукции, устранять проблемы, с которыми сталкивается производственный бизнес, и т.д.

В связи с созданием ассоциации в пятницу состоялся круглый стол с участием около 30-ти предпринимателей, занимающихся производством и экспортом продукции.

Как отметил в ходе мероприятия заместитель министра экономики Сахиб Мамедов, ведомство обсудило с рядом местных предпринимателей вопросы развития сферы производства упаковочной продукции страны, в частности организации отраслевой выставки.

«Проведение подобной выставки весьма значимо для развития производства упаковочной продукции в Азербайджане, так как сегодня на местном рынке упаковочной продукции имеются пустоты, будь то производство пластиковой, картонной, или иных видов упаковки. Создание Ассоциации упаковочной промышленности имеет особую важность для обеспечения импортозамещения подобной продукции. В Азербайджане имеется большой потенциал для развития упаковочной отрасли и деятельность в этом направлении должна быть усовершенствована», — отметил Мамедов.