Завершился визит президента Армении Сержа Саргсяна в Москву. Вчера он смог встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Это означает, что визит Саргсяна в Москву больше был связан с экономическими вопросами, нежели с политическими, в том числе намеченными на 2 апреля выборами в Армении и карабахской проблемой.

В первую очередь речь идет о смягчении экономической изоляции, снятии коммуникационной блокады Армении, введенной Азербайджаном и Турцией из-за оккупации Нагорного Карабаха. Известно, что одной из целей совершенного в конце прошлого месяца премьер-министром Армении Кареном Карапетяном двухдневного визита в Грузию было открытие не работающей уже на протяжении 16-ти лет железной дороги Москва-Сухуми-Тбилиси-Ереван.

Хотя переговоры и были конфиденциальными, согласно просочившейся информации армянский премьер вернулся с пустыми руками, подписав некоторые не особо значимые соглашения.

Это было ожидаемым. Потому что запуск этой железной дороги зависит не только от Грузии. Для этого официальный Тбилиси должен получить согласие Азербайджана и Турции, с которыми находится в партнерских и союзнических отношениях. Исключено, чтобы Азербайджан, земли которого находятся под оккупацией, дал бы на это согласие.

Ереван беспокоит также предстоящий вот-вот запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая обошла стороной Армению. Это еще больше усилит экономическую изоляцию агрессора. Ереван вынужден искать выход. В этом деле он питает надежду только на Россию.

Безусловно, в повестке дня Саргсяна в Москву важное место заняли вопросы в связи с экономической блокадой. Но судя по распространенной армянскими источниками информации, Россия не пообещала Армении ничего обнадеживающего по этому вопросу.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал интересное заявление по этому поводу. Он коснулся темы закрытой из-за карабахского конфликта несколько десятков лет турецко-армянской границы. В интервью журналу «Regioanal Post — Caucasus» Лавров заявил, что Москва готова содействовать переговорам Армении и Турции и приветствует подобные переговоры. По его словам, «Россия играла важную роль в размораживании отношений между Арменией и Турцией в 2007-2009 годы, но позднее процесс нормализации остановился».

«Однако принципиально важно, что стороны продемонстрировали способность договариваться и принимать серьезные, ответственные решения. Убежден, что Армения и Турция способны урегулировать имеющиеся проблемы. При этом очень многое зависит от них самих. Когда Ереван и Анкара сядут за стол переговоров, Россия будет готова оказать им самое активное содействие», — сказал он.

Но нам кажется, что следующая мысль главы российского внешнеполитического ведомства привлекает больше внимания:

«Разумеется, мы бы только приветствовали, чтобы армяно-турецкий участок внешней границы ЕАЭС был открыт для свободного перемещения людей, товаров и услуг. Это, без сомнения, пойдет на пользу региону в целом».

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Безусловно, спасение экономики Армении, не имеющий выхода к мировому океану и лишенной сухопутной границы с Россией, зависит от открытия границы с Турцией или Азербайджаном. Так как Грузия проводит прозападную политику, то в этом контексте она не актуальна. Армения считает более приемлемым выход во внешний мир за счет Азербайджана и Турции.

В армянском обществе все больше укрепляется мнение, что союзнические связи с Россией играют важную роль в тяжелой экономической ситуации в стране. Это означает растущее общественное недовольство Кремлем. Чтобы это недовольство не перешло за «красную линию», Москве приходится предпринимать какие-то действия, но с условием, чтобы не пострадали коренные интересы Кремля в регионе.

Вероятно, именно эта цель стоит за предложениями войти в Евразийский союз, которые время от времени делаются Азербайджану и Турции: вырвать Турцию из рук Запада и включить в Евразийский союз, куда входит Армения, после чего обеспечивать свои геополитические интересы, параллельно снижая антироссийские настроения в Армении. То есть, Россия хочет «убить одним выстрелом двух зайцев», в том числе открыв путь в Армению через Турцию.

Однако пойдет ли на это Турция, не учитывая коренные интересы Азербайджана, попадет ли в евразийскую ловушку Кремля? Ответ ясен. Тогда остается только один путь. Его озвучил посол США в Армении Ричард Майлз:

«Пока не будет решена карабахская проблема, не откроются границы, невозможно развитие экономики Армении».

Интересно, что за неделю до визита Саргсяна с визитом в Москве находился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Не исключено, что на встрече Путина и Эрдогана обсуждался и этот вопрос.