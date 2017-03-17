17 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Махмуда Ваези, передает пресс-служба главы государства.

Министр связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Махмуд Ваези поздравил президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с праздником Новруз.

Глава нашего государства в свою очередь поздравил с праздником министра связи и информационных технологий Махмуда Ваези и иранский народ.

На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем двусторонних связей между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, подчеркнуто значение успешного официального визита в Иран президента Ильхама Алиева.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о состоянии реализации транспортного коридора Север-Юг, перспективах сотрудничества в банковском секторе и по другим вопросам.