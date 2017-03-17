Сокращение финансирования ООН может подорвать процесс реформирования организации. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее администрация США обнародовала проект бюджета на 2018 год. Согласно документу, финансирование ООН будет сокращено, при этом Вашингтон призвал всемирную организацию «обуздать затраты».

«Генеральный секретарь привержен реформе ООН… Тем не менее, резкое сокращение финансирования может вынудить принять меры, которые подорвут эффективность долгосрочных реформ», — отметил Дюжаррик. Об этом сообщает Росбалт.

Речь идет о разрешении конфликтов, борьбе с экстремизмом и гуманитарными кризисами, а также работе в сфере прав человека.

Согласно проекту бюджета, Трамп запросил для нужд министерства обороны на 2018 год $639 млрд — на $52 млрд больше по сравнению с 2017 годом. Окончательный проект бюджета будет представлен в мае.