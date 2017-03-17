Как минимум 42 человека погибли и еще несколько десятков получили ранения в результате авианалета на мечеть, расположенную в поселении к западу от Алеппо. Большинство убитых были гражданскими лицами. Об этом сообщил 16 марта базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR).

Территорию, подвергшуюся бомбардировкам, контролируют сирийские повстанцы.

Спустя несколько часов США признали, что удар по мечети был нанесен их авиацией, но подчеркнули, что он не был предумышленным, передает немецкое издание Deutsche Welle.