Депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев заявил, что украинские спецназовцы в 2014 году могли предотвратить аннексию Крыма со стороны России, но ничего не сделали.

Об этом он сказал в интервью порталу «Обозреватель».

«Было допущено очень много ошибок. Скажем, в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года был захвачен крымский парламент и Совет министров. Их всего-то было 110 человек. В 20 километрах от Симферополя была расположена «Альфа» — 1,5 тысячи обученных человек. Могли приехать, окружить, «выкурить». Не обязательно даже уничтожать! Ничего не сделали», — сказал Джемилев.

По его словам, командир украинского спецназа на вопрос о причинах бездействия отвечал, что не было соответствующей команды. «Во-вторых, их в основном готовили к тому, как реагировать на выступления крымских татар. Ибо согласно тогдашней секретной доктрине, главными потенциальными сепаратистами на полуострове считались крымские татары», — отметил депутат Рады.