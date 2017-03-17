Майк Флинн получил более 50 тысяч долларов от трех российских компаний.

Три компании из России заплатили бывшему советнику президента США по нацбезопасности Майклу Флинну более 50 тысяч долларов за сотрудничество, передает «Корреспондент» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, в декабре 2015 года российская медиакомпания Russia Today передала Флинну около 33 тысяч долларов за участие в конференции в Москве.

Также сообщается о сотрудничестве Флинна с компанией Волга-Днепр и подразделением Лаборатории Касперского.

Ранее сообщалось, что Флинн собирал информацию о проповеднике Фетхуллахе Гюлене, который обвиняется в Турции в организации попытки переворота летом 2016 года.

Напомним, советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как стало известно о его контактах с российским посолом Сергеем Кисляком по вопросу антироссийских санкций.