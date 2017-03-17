Отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров покинул накануне Лукьяновское СИЗО после внесения залога в размере 100 миллионов гривен, сообщает телеканал 112 Украина.

«Я очень благодарен семье, они нашли эту бешеную сумму. Но лучше уже быть без вины привлеченным к ответственности, я бы лучше находился здесь и доказывал бы свою невиновность. Но сейчас уже думаю, что так даже лучше, будет больше возможностей через общение со СМИ, еще раз проверить всю информацию, она значит, что есть в подозрении, и быстро доказать свою невинность», – заявил Насиров.

Он также сообщил, что электронный браслет уже надели, однако показать его отказался.

«Чувствую себя лучше, чем в первые дни суда. Я далее хочу поехать в больницу, чтобы врачи могли хорошо осмотреть. В следственном изоляторе было время отдохнуть, почитать материалы, но уверен, что врачи быстро смогут вернуть нормальное состояние. С понедельника начну полноценную защиту по этому делу», – отметил Насиров.

Он заявил, что не собирается покидать страну после внесения залога. «Нет никакой вины, все инкриминируемое безосновательно. Я как не собирался ехать, так и не собираюсь, я буду дома. Сейчас я еду домой», – сказал Насиров.