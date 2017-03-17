В США молодая модель погибла под колесами товарного поезда во время фотосессии на железнодорожных путях. Трагический инцидент произошел 10 марта рядом с городом Навасота в Техасе.

Фредзания Томпсон всегда мечтала о карьере модели. В тот день она отправилась на съемки в пригород. В какой-то момент она перешла с одних путей на другие, чтобы уступить дорогу поезду, однако не заметила, что у нее за спиной приближался еще один состав.

От полученных травм девушка скончалась на месте. Сбивший Фредзанию поезд состоял из 101 товарного вагона. Представитель железнодорожной компании рассказал, что машинисты видели Томпсон, пытались предупредить ее гудком и даже остановить поезд, но при такой величине состава тормозной путь на скорости 80 километров час составляет примерно милю, пишет сайт Вести.Ru.

Родственники девушки рассказали, что девушка находилась на втором месяце беременности и собиралась вскоре выйти замуж за своего жениха.