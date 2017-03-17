В Азербайджане в январе-феврале 2017 года предприятиями по производству машин и оборудования, транспортных средств, автомобилей и прицепов была произведена продукция на 19,4 млн. манатов.

Как передает АПА со ссылкой на Госкомстат, производство машин и оборудования сократилось по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период на 66,2%, производство других транспортных средств выросло на 25,6%.

В январе-феврале 2017 года Азербайджан не производил грузовые автомобили. На 1 марта запасы готовой продукции составили 121 ед. легковых автомобиля.

За отчетный период в стране также было произведено 370 ед. коммунальной техники (больше в 37 раз). На 1 марта запасы готовой продукции составили 204 ед. коммунальной техники. В январе-феврале 2017 года Азербайджан не производил тракторов.