Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-феврале 2017 года составили 6 млрд 980,3 млн манатов, что на 4,7% превышает показатель аналогичного периода 2016 года, сообщили Интерфаксу в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам февраля составила 12,5%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения в январе-феврале 2017 года увеличились на 3,6% — до 719,8 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 6 млрд 376,7 млн манатов, что на 4,9% выше показателя января-февраля 2016 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2016 году увеличились на 8,7%.