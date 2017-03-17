Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания входит 1 вопрос — отчет о деятельности Кабинета министров за 2016 год.
Отчет представит премьер-министр Артур Раси-заде.
Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания входит 1 вопрос — отчет о деятельности Кабинета министров за 2016 год.
Отчет представит премьер-министр Артур Раси-заде.
Дата: 2017/03/17 11:07
Раздел: Новость
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