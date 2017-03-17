parlament_azeСегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания входит 1 вопрос — отчет о деятельности Кабинета министров за 2016 год.

Отчет представит премьер-министр Артур Раси-заде.