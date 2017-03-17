Российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр отметил, что президент Армении неоднократно касался функций ОДКБ, он правильно расставляет акценты, указывая, что нарушение договоров ОДКБ ставит под удар авторитет организации, что и происходит с организацией в настоящее время. По мнению российского эксперта, выходит, что ОДКБ в сфере безопасности России и ее партнеров – это комплекс двухсторонних отношений, где страны-члены ОДКБ безразличны к вопросам безопасности партнеров, и в этом не видят своего интереса, в том числе и Армения, которую не могут интересовать проблемы Беларуси, Казахстана, или политика России в Сирии.

«Вот такая сложная картина получилась сейчас. Армения присоединилась к ОДКБ ради России, а как сказал президент РФ Путин в Душанбе, ОДКБ создан с целью устранения опасностей, угрожающих Средней Азии, и Армения не входит в круг тех вопросов, которыми должна заниматься ОДКБ. Тем не менее, каждая страна имеет возможность обратиться в ОДКБ при необходимости, если произойдет посягательство на ее границы, и в этом случае, если не Казахстан и Беларусь, то Россия будет вынуждена отреагировать ради авторитета ОДКБ и армяно-российских стратегических отношений. Я могу объяснить следующим образом: например, для Астаны Карабахский конфликт – это важный вопрос, Назарбаев, естественно, старается сохранить динамику своих хороших отношений с Азербайджаном, так как в казахско-азербайджанских отношениях преобладают бизнес-интересы. Именно по этой причине откладывается вопрос назначения на должность генерального секретаря ОДКБ представителя Армении. Не исключено, что Астане удастся заблокировать этот вопрос. Москва также может оказать давление на Астану, чтобы угодить Армении, однако для Москвы сегодня Астана тоже важный партнер, учитывая сирийский процесс, в котором Назарбаеву предоставлена особая роль, и потому сегодня Путин ради Армении не обидит Назарбаева, но попытается не обидеть и Армению. Сегодня российские власти времени для приведения в порядок дел в ОДКБ, судя по всему, не имеют», – отмечает Фельгенгауэр в интервью ереванским СМИ.

Поэтому, по его мнению, вполне возможно, что даже на ближайшем саммите ОДКБ решение о секретариате будет проигнорировано, и представитель Армении не будет назначен Генеральным секретарем ОДКБ. Павел Фельгенгауэр убежден, что российская сторона попытается смягчить недовольство армянской стороны, «компенсировав» это в той или иной форме. Что касается Беларуси, то, по его словам, российско-белорусские отношения в рамках ЕАЭС в настоящее время переживают серьезных кризис, на фоне которых Беларусь даже не замечает Карабахский конфликт и вопрос Армении и не создаст каких-либо серьезных препятствий.