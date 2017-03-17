В рамках реализации проекта Международного транспортного коридора «Север-Юг» Азербайджан арендовал на 25 лет 1,5 километра иранской железной дороги и 35 гектаров территории вокруг нее.

Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу СВС председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов. Глава АЖД также сообщил, что 14-15 марта правительство Азербайджана завершит переговоры с иранской стороной по предоставлению кредита в размере порядка 500 млн долларов США на строительство железной дороги Решт-Астара, общей протяженностью 167 километра.

В рамках реализации проекта МТК «Север-Юг» Азербайджан уже завершил строительство железной дороги до границы с Ираном и приграничного моста через реку Астарачай. Джавид Гурбанов отметил, что ЗАО «Азербайджанские железные дороги» продолжат создавать максимально комфортные условия для продвижения транзитных грузов через территорию республики.

Глава АЖД также сообщил, что для доставки грузов из Китая в Европу будут использоваться и возможности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Проект, по его словам, заработает уже в конце лета этого года.

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