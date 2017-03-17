Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 17 марта установлен на уровне 1.7202 маната, а евро — 1.8529 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 17 марта установлен на уровне 1.7202 маната, а евро — 1.8529 маната.
Дата: 2017/03/17 9:39
Раздел: Новость
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Глава АЖД Джавид Гурбанов дал интервью телеканалу СВС
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