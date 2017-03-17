Власти Турции остановили выдачу лицензий на беспошлинный ввоз российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла, передает газета «Коммерсантъ».

На ввоз этих продуктов, согласно поступающей информации, может начать действовать пошлина в размере 130 процентов. На практике это означает фактическую остановку поставок.

Турция является вторым после Египта покупателем российской пшеницы. В период с июля 2016 года по февраль 2017 года Турция импортировала около двух миллионов тонн пшеницы из России.