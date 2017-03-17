В Азербайджане начато исполнение распоряжения о помиловании.

Как сообщает АПА, подписанное 16 марта распоряжение президента Ильхама Алиева о помиловании, в целом охватывает 423 осужденных. Из них 412 осужденных освобождены от отбывания оставшейся части срока. Для двух человек – Гусейнова Джейхуна Закир оглу 1981 г.р. и Насирова Закира Асад оглу пожизненное заключение заменено на 25 и 15 лет лишения свободы соответственно.

Керимова Тукезбан Алигусейн гызы 1982 г.р. освобождена от отбывания отсроченного наказания.

От условного наказания освобождены четыре человека, от исправительных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа – три.