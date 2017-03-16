Болгария отзывает посла в Турции для консультаций после того, как обвинила Анкару во вмешательстве в предстоящие досрочные парламентские выборы.

Как передает РИА Новости, ранее посол Турции высказался в поддержку протурецкой партии «Дост». Кроме того, Анкара призвала 60 тысяч проживающих в Турции болгар голосовать за партию «Дост», что София назвала «прямым вмешательством во внутренние дела Болгарии».

Парламентские выборы пройдут в Болгарии 26 марта, согласно социологическим опросам, главными соперниками являются партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) во главе с бывшим премьером Бойко Борисовым и «Болгарская социалистическая партия» (БСП).