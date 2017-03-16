Соединенные Штаты оставят в силе ограничительные меры против России в связи с присоединением Крыма, заявил и.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер.

— США вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над ним Украине, — говорится в документе американского внешнеполитического ведомства.

По словам Тонера, референдум в Крыму был незаконным, а волеизъявление крымчан – несвободным.

Источник: Лайф.