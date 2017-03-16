Ярость и угрозы — в общем, чувства через край. Буйный автомобилист голыми руками что есть сил колотит по внедорожнику. Его оппонент в салоне, едва не до смерти перепуганный, снимает эту атаку на видео. В центре Москвы, на глазах у сотен очевидцев, абсолютно неуправляемый чемпион Баку по кикбоксингу Камран Бахшалиев не может совладать с приступом гнева. Об этом сообщает НТВ.

Этот устрашающий взгляд владелец авто с регистратором уж точно запомнит надолго. Агрессор вопреки здравому смыслу крушит машину. И его не беспокоит, сколько свидетелей снимают на камеры это дорожное побоище. Он руками и даже ногами пытается разбить стекло.

И ведь правильно сделал автор видео, что остался в салоне. Камран Бахшалиев — профессиональный спортсмен. Занимался не только кикбоксингом, но и рукопашным боем. Участвовал в боях без правил. По некоторой информации, зарабатывает на жизнь как тренер по единоборствам.

В итоге только с появлением полицейских дебошир утих. А водитель внедорожника решился выйти из-за руля и оценить масштаб повреждений. Его машина словно в кювете побывала: вмятины, поломанные зеркала, оторванные дворники. И это с автомобилем сделал человек. Кстати, возможно что разбираться в причинах ссоры будут не только полицейские, но и специалисты узкого профиля. У экспертов уже появились некоторые сомнения.

